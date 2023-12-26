وزارة الصحة تكشف تفاصيل رقمنة إصدارات تراخيص زراعة الأعضاء

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا عمل مشروع لرقمنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تكوين شبكة قومية يتم التنظيم من خلالها عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير الشرعية.

وتابع : سيتم مراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة وتوافر الفرق الطبية المُدربة ذات الكفاءة وقال : هناك خطة قومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر.

وأضاف "عبدالغفار" تم التوجية بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلي للجان المُنبثقة من اللجنة العُليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تتمثل في (لجنة الأمانة الفنية، اللجنة العلمية لمتابعة الأداء الاكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء ، اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الاقارب، لجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة.