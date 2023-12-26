وزارة التعليم توجه بمتابعة مستوى التلاميذ ضعاف القراءة والكتابة

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت المديريات على ضرورة الاهتمام بالتلاميذ الضعاف وعمل خطة علاجية لهم ترتكز على الوعي الصوتي بمستوياته المختلفة ، والإملاء السبوري اليومي، والالتزام بالكتاب الدوري الوارد من الوزارة رقم 39 الخاص، مع عقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري وإحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات، والالتزام بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم العمل بالصفوف الأولى.

كما شددت المديريات التعليمية، علي مراعاة الدقة في طرق تقييم التلاميذ باستخدام باستخدام الألوان المحددة حسب مستوى التلاميذ، والاهتمام بالأركان التعليمية وتفعيلها وتحديثها حسب الدروس المقررة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة الاهتمام بالطلاب في الصفوف الأولى، ومتابعة أدائهم في القراءة لضمان التحصيل الجيد في جميع المواد الأخرى، لمعالجة نقاط الضعف لدى الطلاب ودعمها وتعزيزها.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا بكل المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي والمدارس الرسمية لغات، حيث طالبت المديريات بعمل تقييم قبلي لكل تلاميذ الصفوف العليا الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع المدارس وهو عبارة عن قطعة الإملاء الواردة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة ويتم تصحيح التقييم القبلي وعمل الإحصاء اللازم كما يلى وارساله إلى إدارة التعليم الابتدائي.

وشددت وزارة التعليم، على أنه يتم تنفيذ إجراءات سير البرنامج العلاجي في فترات اللغة العربية يوميا بأخذ ربع ساعة يوميا في بداية الفترة لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة حسب الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، مشيرا إلي أن بداية تنفيذ البرنامج العلاجي بجميع المدارس في الفترة من الاحد 19 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 4 يناير.