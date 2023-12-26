اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم توجه المديريات بإرسال التماسات غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:33 ص
وزارة التعليم توجه المديريات بإرسال التماسات غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بسرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم للسنة للأولى، تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.
 
وشهد عام 2023، اهتمام كبير بملف المعلمين وخاصة ما يتعلق بسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تعيين قرابة 16 ألف معلم ضمن المعلمين الناجحين بالمسابقة الأولى من 30 ألف معلم وتسلموا العمل فى المدارس فعليا للمساهمة فى سد العجز بالمدارس، كما فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للمسابقة الثانية لتعيين معلمين موضحة أنه نجح 20 ألف و866 متقدم، فى الاختبارات التى تم عقدها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
كما شهد العام الدراسى الحالى تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها، وتم تسليمهم العمل فى المدارس خلال الفترة الماضية.
 
واهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بترقيات المعلمين حيث أتاحت الوزارة منذ نوفمبر الماضى وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعداداً لصدور قرار الترقية للعام الدراسي الحالى، 2024,2023.
 
 
وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسي الحالى، قرابة 400 ألف معلم، موضحة أنه تم فتح باب التقدم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى ، وذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.
 






وزارة التربية والتعليم

حصاد وزارة التربية والتعليم 2023

حصاد التعليم 2023

اخبار مصر

الرد على التماسات المعلمين غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة