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وزارة التعليم: أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول فى جميع جزئيات المنهج

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم: أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول فى جميع جزئيات المنهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أكدت المديريات والإدارات التعليمية انتهاء وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وأن الأسئلة تشمل جميع جزئيات المنهج الدراسى المخصص للفصل الدراسي الأول ، وسوف تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية وستكون قادرة على فرز مستويات الطلاب وستكون إجاباتها واضحة وتحتاج لتفكير.
 
وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يناير المقبل.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم تقييم أكثر من مليون طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية، موزعين على جميع المحافظات، موضحة أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مهمة حيث تحدد مصير الطالب للالتحاق بالتعليم العام أو الفني، حيث أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية 280 درجة موزعة بواقع 140 للفصل الدراسى الأول و140 للفصل الدراسى الثانى.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بضبط لجان وامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، لمنع الغش والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، كما شددت على ضرورة تطبيق القانون بحزم على أي طالب يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى بالحرمان عامين من الامتحانات، كما أكدت على ضرورة أن يتم معاقبة أي طالب يحمل التليفون المحمول داخل اللجنة حتى ولو لم يستخدمه في أي أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، لافتة إلى أن ضبط اللجان الامتحانية من شأنها تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للامتحانات 2024.
 






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