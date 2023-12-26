هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، تراجعت 10 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 1.7%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%.

وانخفض قطاعا البنوك، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وقفزت قطاعات الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، 0.3%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.51%، والعرب على 11.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 358.8 مليون جنيه، 237.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 327 مليون جنيه، 249.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 6192 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة.