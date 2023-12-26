هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.96% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة.