ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 26/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:25
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 2:45
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:13
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 2:38 م
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:20 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 4:56 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 47: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:26
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة