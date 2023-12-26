اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:58 م
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نقيب المعلمين: صرف المعاشات للأعضاء والورثة 2 يناير بإجمالى 150 مليون جنيه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 03:51 م
نقيب المعلمين: صرف المعاشات للأعضاء والورثة 2 يناير بإجمالى 150 مليون جنيه خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن مجلس النقابة قد قرر صرف معاشات الأعضاء والورثة يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، بإجمالى 150 مليون جنيه.
 
ونفت نقابة المهن التعليمية، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها.
 
وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما يتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة.
 
وحذر نقيب المعلمين، من الانسياق خلف الشائعات، وأن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها.
 
وكان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة  للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.






نقابة المعلمين

معاشات نقابة المعلمين

صرف معاشات نقابة المعلمين

نقيب المعلمين



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