نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماع خدمة المواطنين بالمحمودية لحل المشاكل الجماهيرية

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام لهم.

جاء ذلك عقدها لقاء خدمة المواطنين بمركز المحمودية والتقائها بعدد 25 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشاكله واحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت فى مساعدات زواج وعلاج وتوفير كراسي متحرك ومساعدات مادية وعينية وتوفير أدوية وسداد ديون غارمات.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم من المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية، مشددة على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات للوقوف علي إحتياجات المواطنين وتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي.

شارك فى لقاء خدمة المواطنين المهندس على زيد، رئيس مركز و مدينة المحمودية و الدكتور أسامة البلكى الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمي والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة والمهندس السيد مرعى المدير التنفيذي لمشروع الرصف والمهندس سامى عبد المنعم وكيل وزارة الرى ومسئولى كافة الجهات المعنية.