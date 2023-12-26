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منخفض جوى..الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرص سقوطها خلال 48 ساعة مقبلة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:19 م
منخفض جوى..الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرص سقوطها خلال 48 ساعة مقبلة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوى يومى الأربعاء والخميس، تشهد خلالها البلاد أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتمتد للقاهرة الكبرى.

 

ومن المتوقع غدا الأربعاء، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

ومتوقع يوم الخميس، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.

 







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