مصر تتصدر بورصات العالم خلال الربع الثالث بنسبة نمو 14.2%

كتب هانى الحوتى

تصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات العالم خلال الربع الثالث (1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023) بنسبة نمو 14.02% متفوقة على بورصة لندن التي حققت صعود بنسبة 1.02%، فيما تراجعت أسواق المال بفرنسا وأمريكا واليابان بنسبة 3.58%، 3.65%، 4.01%، على التوالي.

كما تفوقت بورصة مصر على بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث، تليها بورصة دبي بنسبة 9.8%، وفي المركز الثالث بورصة المغرب بنسبة 2.47%، أعقبها أبو ظبي بنسبة 2.46%، فيما تراجعت أسواق المال في تونس، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين بنسبة 5.48%، 3.5%، 2.09%، 2.08%، 0.96%، على الترتيب.

ارتفع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتصل إلى 120.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2023 مقابل بـ115.1 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضي محققة معدل نمو بلغ 4.98%، وبلغت نسبة الزيادة في قيمة إصدارات الأسهم 6.59% خلال هذا الربع، بينما سجلت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نفس القيمة تقريبًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من 9827.46 نقطة في سبتمبر عام 2022 إلى 20174.28 نقطة في سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 105.28%، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 من 2250.50 نقطة إلى 3785.08 نقطة بنسبة نمو 68.19%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 من 3188.24 نقطة إلى 5643.20 نقطة بنسبة نمو 77%، وزاد مؤشر تميز من 3554.35 نقطة إلى 5513.81 نقطة بنسبة نمو 55.13%.

واستحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 87% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الربع الثالث من عام 2023، يليه العرب بنسبة 7%، ثم تعاملات الأجانب بنسبة 6.1%.