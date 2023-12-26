مش بس الزهايمر.. أسباب النسيان عديدة منها عدم النوم الكافى

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور أشرف محمد علي استشاري المخ والأعصاب في كلية طب أسيوط، إن من المعتقدات الخاطئة الربط بين الزهايمر والنسيان، فمرض الزهايمر بالفعل يسبب نسيان العديد من الأمور، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى المسببة لتعرض الشخص للنسيان سواء كان كلام يقال، أو أفعال كان يفعلها سابقا.

وأضاف استشاري المخ والأعصاب أن المخ يقوم بالاحتفاظ ببعض الأشياء وخاصة الهامة بالنسبة له، ويقوم بنسيان الأشياء غير الضرورية، وهذه العملية جيدة صحيا لأنها تقوم بتحسين وظائف المخ. وأشار إلى أن قلة النوم تعد من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالنسيان، لأنها تؤثر سلبا علي وظائف المخ، ولذا يجب الخضوع لنوم صحية يتكون من 8 ساعات ليلا.

وأضاف، أن الإصابة بمرض الذئبة الحمراء يعرضك لهذا الأمر أيضا، ويصاحبه به الأعراض الأخرى، ومنها الشعور بالتعب الشديد، والصداع والدوخة، كما أن لبعض العلاجات دور في التعرض للنسيان، ومنها علاجات الذئبة الحمراء، والتهابات المفاصل، ومضادات الاكتئاب.

وأوضح استشاري المخ والأعصاب، أن التعرض للإصابة باضطرابات نفسية، يزيد من فرص التعرض والإصابة بالنسيان، فوظائف المخ الإدراكية تتأثر بشكل سلبي فتعرضك بشكل ملحوظ.

وقدم استشاري المخ والأعصاب بعض النصائح المهمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل التعرض لنسيان ومنها:

- كتابة المعلومات الهامة في حياتك اليومية، والحيل التي ترغب في تحقيها.

- الاهتمام بالتغذية الجيدة الغنية باالعناصر الغذائية المهمة لصحة المخ تعد من أفضل الحيل.

- أخذ قسط كافي من النوم.

- ممارسة التمارين الرياضية.