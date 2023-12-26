مسؤولة أممية : أعداد اللاجئين تتخطى 80 مليون شخص هذا العام بسبب الصراعات

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أكدت مديرة العلاقات الخارجية بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك هايد اليوم الثلاثاء أن أعداد اللاجئين حول العالم تخطت حاجز الـ80 مليون شخص هذا العام فقط ؛ بسبب الأوضاع في السودان والزلازل في سوريا وتركيا.



وقالت هايد ، في مقابلة خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية ، :"إن أكثر من 110 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم لفترة طويلة، الأمر الذي يمثل تحديا أكبر لعدم وجود حلول للصراعات ما يعمق أزمة اللجوء حول العالم".. لافتة إلى أن العالم الآن في حالة فوضي كاملة الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير.

وأضافت : "أن تمويل المنظمات الإنسانية لا يسير بوتيرة الأزمات الراهنة ، حيث طلبت المفوضية هذا العام 11 مليار دولار ولم تحصل إلا على تمويل بنسبة 40% فقط ، لذلك هي على حافة عدم القدرة على الاستجابة لأن الاحتياجات تتزايد بشكل كبير".. مؤكدة أن مستويات الفقر ترتفع ومساعدة اللاجئين تزداد حدة.



وأشارت إلى أن حوالي 70% من اللاجئين يعيشون فى البلدان الأكثر ضعفا والمتأثرة بالمناخ وبالتالي هم الأكثر عرضة للخطر، "لذلك نحن بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر فى حلول صديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الكربون"..معربة عن قلقها البالغ نتيجة غياب الحلول السلمية للصراعات مما يزيد من معاناة اللاجئين حول العالم.