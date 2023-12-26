محاكمات× 24 ساعة.. حبس التيك توكر "كروان مشاكل" شهرين بتهمة سب محام وحجز خلية المطرية للحكم

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة ومن أبرزها حبس التيك توكر "كروان مشاكل"، شهرين بتهمة سب محامي، وححز خلية المطرية للحكم.

كروان مشاكل

قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس التيك توكر "كروان مشاكل" شهرين، بتهمة سب محامى وتهديده بالخطف.

حلية المطرية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان، حجز محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية، لجلسة 23 يناير للنطق بالحكم.

خلية السويس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 23 يناير.

قتل وسرقة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، وبراءة 4 متهمين آخرين، لاتهامهم بقتل عامل نظافة مع سبق إلإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.