محافظ قنا يتفقد مجزر المنيرة الحديثة على مساحة 1500 متر ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، مجزر المنيرة الحديثة بمركز قنا وذلك بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، وتسليمه للجهة التنفيذية تمهيدا لتشغيله خلال الفترة المقبلة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ودكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجزر مقام على مساحة 1500 متر، بتكلفة مالية تصل إلى 4 ملايين و 545 ألف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية، ومجهز بأحدث المعدات التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة، لخدمة أهالي مركز قنا وقرى غرب النيل، مشيرًا إلى أن المجزر يتكون من عنابر لذبح المواشي الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى غرفة المسمط، وغرفة تجميع الجلود، وغرفة الإعدام، فضلا عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن.

وأضاف عبد الباقي، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر، تمهيدا لاستقبال الذبائح خلال الفترة المقبلة ، كما وجه بتمهيد الطريق المؤدى للمجزر لتيسير دخول وخروج السيارات المُحملة بالمواشي.