محافظ بورسعيد: مركز التراخيص حصل على شهادة الأيزو

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن مركز تراخيص المحال التجارية الإلكتروني، حصل على شهادة الجودة "الأيزو".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذى تم عقده في الديوان العام للمحافظة بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة.

كان قد تم إنشاء وافتتاح مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بالحى، وذلك في إطار مشروع مصر الرقمية، وعمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وتشمل المنظومة الرقمية، كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، بما يحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة، وتم استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المراكز التكنولوجية وإدارات الأحياء .

ويضم المركز، إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابها عند تلقى الخدمات الخاصة بهم.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين.