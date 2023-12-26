محافظ القليوبية: إزالة 1770 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 104 أفدنة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، والتي تمت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز ومدينة الخانكة، بحوض الخالع بقرية العكرشة وحوض الفتيل بأبو زعبل مركز ومدينة الخانكة، وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعد على مساحة 15750م2، عبارة عن 3 أفدنة و23 قيراط، تنوعت الإزالات بين أعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي مقامة على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور اللواء علاء عبد العزيز مساعد مدير الأمن لقطاع التدريب، ومجدي نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة.

وشدد المحافظ، خلال الحملة، على رفع ومصادرة مواد البناء وهي عبارة عن أسمنت والطوب السويسي الناتج من مخلفات هدم المبانى التي تم إزالتها لعدم الرجوع لبنائها مرة أخرى.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدى على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأى تعديات أو تبوير عليها، وأي مظهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

وأكد المحافظ، أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، وحتى اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، من إزالة 1770 حالة أراضي زراعية بمساحة "103 أفدنة و15 قيراطا و13 سهما"، وعدد مخالفات بناء 667 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82397م2، وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

والجدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212426، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624.