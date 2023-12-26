متحدث جيش الاحتلال: 9 من جنودنا سقطوا قتلى فى المعارك بغزة اليوم

كتب محمد شرقاوى

قال متحدث جيش الاحتلال إن 9 من جنودنا سقوطا قتلي فى المعارك بغزة اليوم.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نراقب كيفية استخدام الوقود والمساعدات بغزة.

وتابع متحدث جيش الاحتلال، أن عمليات الحوثيين لا تستهدف إسرائيل فحسب.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.