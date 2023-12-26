متحدث الحكومة اليابانية يتعهد بدعم محاولة إعادة انتخاب رئيس الوزراء

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تعهد يوشيماسا هاياشي كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، بدعم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إذا سعى الأخير إلى إعادة انتخابه في السباق الرئاسي للحزب الليبرالي الديمقراطي المقرر إجراؤه عام 2024 المقبل.



جاءت تصريحات هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، في وقت تزايدت فيه التكهنات بأنه يعتزم الترشح ضد كيشيدا، الذي تراجعت شعبيته.



وقال هاياشي، الذي تولى المنصب الحالي في وقت سابق من الشهر الجاري وسط فضيحة أموال سياسية أودت بمنصب سلفه، في تصريحات صحفية، إنه "كعضو في إدارة كيشيدا "ما يمكنني فعله هو دعمه".



وحل هاياشي الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد محل هيروكازو ماتسونو، وهو عضو رئيسي في أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي المتهم بتكوين أموال غير شرعية من خلال عدم الإعلان عن عائدات من أحزاب جمع التبرعات في تقارير التمويل السياسي.



وردا على سؤال حول التوقعات بأنه سيترشح لأعلى منصب في اليابان في المستقبل،لم يخف هاياشي، وزير الخارجية السابق، طموحه، قائلا إنه "سعيد" لسماع الناس في دائرته الانتخابية يؤمنون به.

وقال هاياشي، الذي ينتمي إلى رابع أكبر فصيل يرأسه كيشيدا حتى وقت سابق من هذا الشهر: "أريد أن أحافظ على هذا الطموح".



وفيما يتعلق بالفضيحة المالية الأخيرة، قال هاياشي: "من المؤسف للغاية أن ينظر الشعب بعين صارمة تجاه الأنشطة السياسية للحزب الليبرالي الديمقراطي"، مضيفًا أنه سيلعب دورًا لاستعادة ثقة الشعب.