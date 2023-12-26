مباحثات بين كوريا الجنوبية وبولندا حول ضمان تنفيذ صفقات الأسلحة

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بحثت كوريا الجنوبية وبولندا اليوم الثلاثاء، ضمان تنفيذ عقود الأسلحة المتعددة الموقعة بين الشركات الكورية والحكومة البولندية على النحو المتفق عليه.

وتتزايد المخاوف مع إشارة الحكومة البولندية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، إلى مراجعة بعض عقود الأسلحة الموقعة في عهد الحكومة السابقة، مشيرة إلى الإفراط في الإنفاق في الميزانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول بوزارة الخارجية في سول قوله إن المشاورات مع الحكومة البولندية تتواصل عبر القنوات الدبلوماسية، للتأكد من أن ما تم الاتفاق عليه بين البلدين سيستمر تنفيذه بغض النظر عن تغيير الحكومة.

وكانت شركات الدفاع الكورية الجنوبية قد أبرمت عقود مبيعات للأسلحة بقيمة 13 إلى 14 مليار دولار مع بولندا هذا العام، والتي تشمل خططا لتسليم قاذفات صواريخ وطائرات مقاتلة ودبابات ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة عقود التصدير مع بولندا 17.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 72% من إجمالي صادرات الأسلحة في صناعة الدفاع الكورية الجنوبية.