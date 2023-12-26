لو بتحب تناول الحلويات بعد العشاء كل يوم.. اعرف التأثير السلبى على صحتك

كتبت فاطمة ياسر

الغذاء بأنواعه وأشكاله ومذاقه سواء ذات طابع سكري أو العكس، له تأثير على صحة الجسم، وأنماط النوم، والتمثيل الغذائي، ويعد الإسراف في تناول الحلويات من الأمور السيئة، خاصة إذا رغبت في تناولها قبل النوم مباشرة، فقد تكون سببا في حدوث تأثيرات على عملية التمثيل الغذائي وأنماط النوم، وذلك وفقا لموقع indianexpress

كشف التقرير، أن الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والسبب يرجع إلي قيام الجسم بتحويل السكر الزائد إلى دهون، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ويعزز السمنة.

كما أن تناول الحلويات بانتظام يمكن أن يرفع مستويات الدهون الثلاثية، ويعزز مشاكل القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك، فإن التعرض المستمر لمستويات عالية من السكر قد يؤدي إلى الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما يسرع الشيخوخة ويزيد فرصة الإصابة بالأمراض المزمنة، كما تتسبب في إصابتك بالأرق، وقد تؤدي هذه العادة إلى تعطيل أنماط النوم، مما يؤثر على الصحة العامة.

كما يرتبط الإفراط في تناول السكر بزيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولذا يجب على مرضى السكري إدارة تناول السكر بعناية للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

يجب على الأفراد الذين يعانون من السمنة أو المشاكل المتعلقة بالقلب الحد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات، قد يستفيد الأشخاص المعرضون للالتهابات أو اضطرابات المناعة الذاتية من اتباع نظام غذائي منخفض السكر.

يجب على النساء الحوامل الانتباه إلى تناول السكر من أجل صحة الحمل.