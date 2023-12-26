كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان تبدأ غدا امتحانات نهاية التيرم

محمد صبحى

وأكدت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أنه تمت مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين عند وضع جداول الاختابارت، مع مراعاة التباعد في أيام الامتحانات ومراعاة عدم وجود تعارض بين المقررات لكل طلاب الكلية وذلك بسبب طبيعة أن الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

ويبلغ عدد الامتحانات بالكلية 80 امتحانا تشمل 37 امتحانا بالشعبة العامة و21 امتحانا لبرنامج هندسة البرمجيات و22 امتحانا لبرنامج المعلوماتية الطبية ، كما تم تجهيز لجان الامتحانات من البدروم الي الدور الرابع، وتم إعلان اللجان وأماكنها لجميع الطلاب من خلال الأكاونت الخاص بالطالب، وتم الانتهاء من إعلان أعمال السنة لمقررات الفصل الدراسي الأول، وأنهت الكنترولات الاستعدادت اللوجيستية الخاصة بهذا الفصل الدراسي.

وكان الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، يرافقه الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عماد الدين سعيد أمين الكلية، تفقدوا الكلية للاطمئنان على جاهزية القاعات والفصول الدراسية للاستعداد للامتحانات.