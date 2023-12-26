قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزلا فى مخيم نور شمس شرق طولكرم

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الطابق الأرضي لمنزل فلسطينى على مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم. حسب وكالة وفا.

كما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم والاعيرة النارية بكثافة، تزامنا مع استمرار عدوانها الثاني خلال يومين.

وأعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وأقامت ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف أحياء المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة، مدينة طولكرم، وحاصرت مخيم نور شمس، شرق المدينة.