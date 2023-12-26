قبل إجراء الجراحة.. تعرف على أعراض حساسية البنج

كتبت مروة محمود الياس

حساسية البنج أحد أهم المشكلات التي تحدث أثناء تعرض بعض الأشخاص لأى نوع من أنواع البنج، من أجل العمليات الجراحية البسيطة أو المعقدة، أو اثناء التدخلات الطبية العادية، تختلف أعراض حساسية البنج من شخص لآخر وفقا لدرجة تحسسه تجاه النوع الذى تم إعطاؤه له.

ذكر تقرير نشر في موقع verywellhealth أن أعراض حساسية البنج تختلف وتتشعب، فهناك حالات يعانى خلالها المريض من تورمات شديدة بمناطق مختلفة في الجسم، مثل الشفاه أو في اللسان، وكذلك في الوجه، وتظهر بعض بقع الطفح الجلدى واضحة، وقد تحدث فيها حالة من الهرش والرغبة في حك هذه المنطقة بشكل ملحوظ.

أعراض حساسية البنج

أما عن اعراض حساسية البنج الشديدة والتي يطلق عليها "الحادة" -وفقا للتقرير- الاغماء وفقدان الوعى في كثير من الحالات، مع اضطراب نبضات القلب وخفقانه بشدة، مع اضطراب التنفس والدوار الشديد ، مع الشعور بالغثيان والرغبة الحادة في التقيؤ، والاسهال الشديد، واضطراب الوعى بشكل ملحوظ.

أسباب حساسية البنج

أما عن أسباب حساسية البنج حسبما يوضحها التقرير، فتتعلق بتحسس الجسم تجاه البنج ونوعيته، والأعراض التي يظهرها نتيجة التحسس، نوع من الدفاع عن نفسه ضد هجمة محتملة شعر خلالها بالتهديد، وهى رد فعل طبيعى تجاه أي مادة يتحسس الجسم منها، فهناك من يتحسس من الدواء، أو الأكلات، أو المشروبات، أو الأتربة، أو العفن، فهو رد فعل احترازى من جهاز المناعة لحماية الجسم.

وهناك بعض الآثار الجانبية الناتجة عن التعرض للبنج ولكن ليست أعراض تحسسية، ومنها أن يعانى الشعور بألم الرأس، مع الرغبة في التقيؤ، وآلام متفرقة بالجسم خاصة الظهر، مع الشعور بالهرش والحكة في بعض الحالات بمناطق الجسم المختلفة.