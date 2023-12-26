غلق 6 محال مخالفة ورفع إشغالات الباعة الجائلين خلال حملة مكبرة بالدقى

كتبت – مرام محمد

شن حي الدقي حملة مكبرة، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور، استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت غطاء أمني من شرطة المرافق بقيادة المقدم محمود العجيزي ومباحث المرافق وإشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن غلق وتشميع 6 محال تجارية وكافيهات مخالفة بشارع إيران لتكرار إشغال الطريق العام والإصرار على الاستمرار في المخالفة رغم إنذارهم أكثر من مرة، وتم تحرير محاضر إشغال للمخالفين.

وشهدت الحملة رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك في شارع الموسيقار علي إسماعيل وميدان المساحة، وإيداع المضبوط في مخازن الحي.