اليوم السابع
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ضبط 8 أطنان سكر داخل مخزن غير مرخص فى أوسيم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:54 ص
ضبط 8 أطنان سكر داخل مخزن غير مرخص فى أوسيم سجائر - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبحوزته (8,980 طن سكر – مبلغ مالى - ماكينة لحام) بداخل المخزن ملكه "بدون ترخيص" كائن بدائرة المركز، وبمواجهته قرر بتخزين السكر "مجهول المصدر" بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والماكينة للتجزئة. 

 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيارة قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) مُحمل بداخلها (7577 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهته اعترف بأن المضبوطات مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وأن السيارة يستخدمها فى نقل البضائع المهربة.

 

 







خرطوشة سجائر

مركز شرطة أوسيم

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




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