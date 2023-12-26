ضبط 27 طن كحول مجهول المصدر ولحوم مفرومة فاسدة فى حملة بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 120 محضرا خلال الفترة الماضية وضبط والتحفظ على 1450كرتونة كحول بإجمالى 27 طنا، بأحد المخازن مجهول المصدر، وضبط والتحفظ على كمية قدرها 100 كيلو أطباق لحم مفروم وكبده ودجاج غير صالحة للاستخدام الآدمى.

هذا إلى جانب ضبط 1200علبة سجائر بإجمالى عدد 120 قاروصة سجائر، وتحرير محاضر متنوعة ما بين محاضر إثبات حالة لبعض المخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للقوانين والقرارات التموينية، وعدم الإعلان عن الأسعارأو البيع بغير السعر الرسمى او عدم حمل شهادات صحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابه على الأسواق والمحال العامة، وكلف ابراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء الإدارات الخارجية والرقابية بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى.