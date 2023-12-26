ضبط زيت تموين وسكر مدعم وسلع تموينية أخرى محظور تداولها بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة تمويني ة، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط سلع تموينية مختلفة بأحد المخازن بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وقد تنوعت السلع التموينية مابين 1250 كيلو من الزيت التمويني و1050 كيلو من السكر المدعم و250 كيلو من المكرونة المدعمة و300 عبوة شاي تمويني وشيكارة دقيق بلدي مدعم والمحظور تداوله في الأسواق خارج منظومة الدعم.

هذا الي جانب ضبط مايقرب من 500 زجاجة مياه غازية وعصائر مجهولة المصدر وذلك بأحدي المخازن بقرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن ثم التحفظ على المضبوطات.

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.