رومانيا: مصرع 5 أشخاص إثر اندلاع حريق في نُزل شمال العاصمة بوخارست

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أفادت السلطات الرومانية بمقتل 5 أشخاص، بينهم طفل، إثر اندلاع حريق ضخم صباح اليوم الثلاثاء في نُزل يقع شمال العاصمة بوخارست.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - نقلا عن المفتشية العامة للحالات الطارئة - أنه تم نشر أطقم التدخل الطارئ لإخماد الحريق الذي وقع في قرية "توهاني" بمقاطعة "براهوفا" حيث كان يمكث 26 شخصا في النُزل.



وأوضحت السلطات أن 18 شخصا تمكنوا من الفرار عقب اندلاع الحريق إلا أن اثنين من بينهم يتلقيان العلاج اللازم بسبب إصابتهما بحروق، ويجري البحث عن مفقودين، فيما لم يتسن بعد معرفة السبب وراء اندلاع الحريق.