رصف ورفع كفاءة شوارع مركز الإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 3.5 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المركز ، وذلك تماشياً مع خطه المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة جنوب المدينة والتي تشمل شارع الحرية الشارع الرئيسي لمدخل مدينة الإبراهيمية ومتفرعاته بأطوال 12160 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.