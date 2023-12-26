رحلة صيد تتحول للحظات رعب بسبب سمكة قرش.. فيديو

كتب إيهاب محمد

وثقت الكاميرات اللحظة المرعبة التى اصطاد فيها صياد بالخطأ سمكة قرش يبلغ طولها 12 قدمًا على شاطئ فلوريدا، وشارك براندون جريفين، وهو من جنوب فلوريدا، لقطات مذهلة له وصديقه غيج ويتون وهما يكافحان عبر الأمواج أثناء اقترابهما من السمكة المفترسة على بعد حوالى 50 ياردة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، واصفًا الواقعة المفاجئة: "كنت أصطاد الأسماك على شاطئ منعزل عندما اصطدت بطريق الخطأ سمكة قرش المطرقة هذه، لقد أكلت طعمي، لذلك قمت بلفها بأسرع ما يمكن، وفككت ربطها من الصنارة فى الماء وأطلقتها مرة أخرى في المحيط".



سمكة القرش

بعد نشره هذه المشاهد على منصات التواصل الاجتماعى، ترك جريفين - الذي قدر أن طول سمكة القرش يصل إلى 12 قدمًا - الناس منقسمين فى أرائهم حول الواقعة، وقال عليه أحدهم: "الفيديو الأكثر ملحمية الذى رأيته على الإطلاق"، فيما كتب آخر: "أنا بالتأكيد لست شجاعًا، لكن يا رجل، إنه جميل".

لكن آخرين اعتبروا أنها مخاطرة غير ضرورية، وكتب أحد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي: "وهذا هو السبب الذى يجعل النساء يعشن أطول منا"، وكتب ثالث: "لا بد أن لديه رغبة فى الموت".