رئيس حكومة إسبانيا يدعو المجتمع الدولى إلى إنهاء معاناة أهالى غزة

فاطمة شوقى

دعا رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، المجتمع الدولى إلى "الوقف الفورى للمعاناة غير المقبولة لسكان غزة، واصفا ما يحدث بأنها "الأقسى فى التاريخ الحديث".

وجاءت كلمات رئيس الحكومة الإسبانية أثناء خطابه لتهنئة الشعب بعيد الميلاد، كما أنه هنأ 3000 جندى إسبانى منتشرين فى 15 بلدا عبر الفيديو، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وكان سانشيز طالب أوروبا مرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا: "على أوروبا أن تطالب بالامتثال للقانون الدولى، وهذا يعنى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ".

واختار بيدرو سانشيز، أن يذهب خطوة أبعد مما كان عليه في عام 2014، وهو العام الذي صوت فيه مجلس النواب بالإجماع، لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويجب الأخذ في الاعتبار أنه قبل أقل من شهر، سافر رئيس الحكومة مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى إسرائيل وفلسطين، وهدد بالاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وقال سانشيز، الذى أعلن أن إسبانيا يمكن أن "تتخذ قراراتها بنفسها" إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة: "لقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بدولة فلسطين".

ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد.

وأضاف: "الأمر يستحق بذل الجهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبى من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر".