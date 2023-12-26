رئيس البرازيل يدعو مجددا إلى ضرورة إنشاء دولة فلسطين

فاطمة شوقى

أكد الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا موقف بلاده الداعم لقيام دولة فلسطين كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، داعيا مجددا الى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاءت هذه التصريحات خلال حفل غداء ترحيبي أقيم يوم عيد الميلاد للعائدين من قطاع غزة الذين وصلوا مؤخرا إلى البلاد.

وقال دا سيلفا "إذا كان هناك المزيد من الناس، فسوف نبحث عن أولئك الذين يريدون القدوم، ليس من الممكن إنسانياً قبول ما يحدث في قطاع غزة، إن موت هذا العدد الكبير من النساء والأطفال أمر غير ممكن".

علاوة على ذلك، استنكر أن الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​يدمر "كل التراث الذي بناه الوطن ".

وفى إطار ما يسمى بعملية العودة بسلام، قامت طائرة KC-30 التابعة لسلاح الجو التابع لعملاق أمريكا الجنوبية بإحضار 16 مواطنًا من وطنهم ومزدوجي الجنسية، وتم إنقاذ 14 فردًا من أفراد عائلاتهم.

وأفاد بأن إدارته ستواصل الحوار مع جميع الحكومات، بما في ذلك إسرائيل، لمساعدة الراغبين في العودة.

وكان دا سيلفا، الإثنين، اتهم إسرائيل بـ"قتل أبرياء من دون أي معيار" في قطاع غزة، قال لولا خلال حفل رسمي في برازيليا ، كذلك، اتهم لولا، رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، إسرائيل بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجة وجود إرهابيين فيها".