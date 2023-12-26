رئيس الأركان الإسرائيلى: نركز جهودنا جنوب غزة ومخيمات وسط القطاع

كتب محمد شرقاوى

قال رئيس الأركان الإسرائيلى: "إننا نركز جهودنا جنوب غزة ومخيمات وسط القطاع".

وأكد رئيس الأركان، أنه لن نسمج بعودة الوضع إلى ما قبل 7 أكتوبر، وكذلك القصف الجوى فى غزة سيتوصل دون توقف، مؤكدا أن الحرب فى غزة ستستمر لأشهر، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالى، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.