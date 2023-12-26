دار أوبرا دمنهور تحتفل بأعياد الكريسماس بمشاركة مواهب ذوى الهمم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا فنيًا مميزا اليوم الثلاثاء بمناسبة بأعياد رأس السنة والاحتفال بالكريسماس الذى يتزامن مع احتفالات اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

ويأتى الحفل فى إطار الدور الفنى والثقافى المتميز الذى تلعبه دار الأوبرا المصرية فى نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى.

يُحيى الحفل كلا أعضاء فصل البيانو والغناء العربى بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى.

يشارك فى الحفل الموهوبين من ذوى الهمم التى قامت بتدريبهم على فقرات الحفل الدكتورة ميرفت همام وذلك تفعيلًا لعملية دمجهم من خلال مشاركتهم فى مختلف الفقرات الفنية مع أقرانهم من الموهوبين العاديين.

ويبدأ الحفل بمجموعة من المعزوفات الموسيقية لفصل البيانو: خلى بالك لـ عمر خيرت وكان عندى طاحون لـ الرحبانى وغيرها من المعزوفات العالمية لـ بيتهوفن وموتسارت وغيرهم.

كما يقدم فصل الغناء العربى باقة من أجمل الموشحات والمونولوجات والأغانى العربية منها " يا من لعبت به شمول - كيفك انت - امسك فى حلمك - حلوين من يومنا والله - يا عينى عليكى يا طيبة - يا حبيبتى يا مصر - الحلو حلو - ناويين - يا أغلى اسم فى الوجود - يا زهرة المدائن - أنا لحبيبى - لولا الملامة - اسلمى يا مصر".

ويقام على هامش الحفل معرض لوحات فنية لطلبة فصل الرسم لمركز تنمية المواهب.