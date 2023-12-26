اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 01:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جداول امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. تبدأ 17 يناير

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:34 ص
جداول امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. تبدأ 17 يناير جداول امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024، إذ تبدأ امتحاناتهم يوم الأربعاء 17 يناير 2024 وتستمر لمدة ستة أيام لتنتهى يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

- الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يناير المقبل، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة "البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أى لبس أو غموض خاصة فى الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.

WhatsApp Image 2023-12-24 at 12.44.05 PM
 
 






امتحانات

مواعيد الامتحانات

جداول الامتحانات

امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم الجيزة

الجيزة

الشهادة الإعدادية

طلاب الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة