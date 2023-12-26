جداول امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. تبدأ 17 يناير

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024، إذ تبدأ امتحاناتهم يوم الأربعاء 17 يناير 2024 وتستمر لمدة ستة أيام لتنتهى يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

- الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يناير المقبل، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة "البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أى لبس أو غموض خاصة فى الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.