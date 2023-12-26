اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تسليم 127 عقد تمليك أراضٍ زراعية لمزارعى بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:43 م
تسليم 127 عقد تمليك أراضٍ زراعية لمزارعى بورسعيد.. صور تسلم العقود
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 127 عقد تمليك أراضى زراعية لمزارعين بمناطق فى سهل الطينة وشرق بورسعيد، وجنوب المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر الذى يوافق الذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر عام 1956.
 
وشهد الوزيرين أوبريت "مستقبلنا معاك" وأوبريت "وش الخير" تقديم مجموعة من الأطفال، وتطرقت الفقرات الفنية بالأوبريت للإنجازات التى شهدتها مصر بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، وذلك فى قاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام لمحافظة بورسعيد. 
 
وناقش محافظ بورسعيد مع وزيرى التنمية المحلية والزراعة، فور وصولهما إلى ديوان عام المحافظة، عدد من الملفات التى تهم المواطنين، كما جرى متابعة المشروعات الجارية والمشروعات المنتظر افتتاحها، فضلا عن الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى شتى المجالات.
الاحتفالية
احتفالية بورسعيد بعيد النصر

المزارعون
المزارعون

تسليم العقود لمزارعى بورسعيد
تسليم العقود لمزارعى بورسعيد

تسليم العقود لمزارعى بورسعيد
تسليم العقود لمزارعى بورسعيد

تسليم عقد تمليك أراضى زراعية لأحد مزارعى بورسعيد
تسليم عقد تمليك أراضى زراعية لأحد مزارعى بورسعيد

تسليم عقود تمليك أراضى زراعية لمزارعى بورسعيد
تسليم عقود تمليك أراضى زراعية لمزارعى بورسعيد

جانب من تسليم عقود تمليك أراضى زراعية لمزارعى بورسعيد
جانب من تسليم عقود تمليك أراضى زراعية لمزارعى بورسعيد

وزير التنمية المحلية يسلم عقود تمليك أراضى زراعية لمزارعى بورسعيد
وزير التنمية المحلية يسلم عقود تمليك أراضى زراعية لمزارعى بورسعيد

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

وزير التنمية المحلية

وزير الزراعة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة