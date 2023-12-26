تسليم 127 عقد تمليك أراضٍ زراعية لمزارعى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سلم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 127 عقد تمليك أراضى زراعية لمزارعين بمناطق فى سهل الطينة وشرق بورسعيد، وجنوب المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر الذى يوافق الذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر عام 1956.

وشهد الوزيرين أوبريت "مستقبلنا معاك" وأوبريت "وش الخير" تقديم مجموعة من الأطفال، وتطرقت الفقرات الفنية بالأوبريت للإنجازات التى شهدتها مصر بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، وذلك فى قاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.

وناقش محافظ بورسعيد مع وزيرى التنمية المحلية والزراعة، فور وصولهما إلى ديوان عام المحافظة، عدد من الملفات التى تهم المواطنين، كما جرى متابعة المشروعات الجارية والمشروعات المنتظر افتتاحها، فضلا عن الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى شتى المجالات.