تأثر عشرات الآلاف من الأشخاص جنوب تايلاند بالفيضانات العارمة

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تأثر عشرات الآلاف من الأشخاص في مناطق جنوب البلاد بالفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام الماضية، حيث تسببت مياه الفيضانات في إغلاق بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية بعد أن غمرتها.



وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الأمطار الغزيرة أجبرت ما لا يقل عن 12 مدرسة في إقليمي "يالا" و"ناراثيوات" على إغلاق أبوابها أمام الطلاب، ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه لقطات من المنطقة منازل ومتاجر مغمورة بالمياه وهو ما دفع السكان إلى الصعود للطوابق العليا.



وقد تسببت الأمطار الغزيرة أيضا في حدوث مشكلات في البحر، حيث غرقت سبعة قوارب على الأقل في خليج تايلاند وبحر أندامان منذ يوم الجمعة الماضي.



من جانبها، حثت السلطات التايلاندية السكان في المقاطعات الجنوبية على الاستعداد للإجلاء من منازلهم إذا تفاقمت الأزمة وزادت حدة الفيضانات.