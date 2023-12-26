اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن والإمارات يبحثان المساعي الأممية لإحلال السلام.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 07:00 ص
اليمن والإمارات يبحثان المساعي الأممية لإحلال السلام.. اعرف التفاصيل رشاد محمد العليمى
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، في العاصمة اليمنية عدن، مع سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي المساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود الأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان لوقف الحرب.
 
وأشاد العليمي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام.






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