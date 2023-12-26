المديريات التعليمية تفتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسى 2025

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أرسلت المديريات التعليمية خطابا إلى الإدارات أكدت فيه بدء التقديم للإعارة للعام الدراسي، 2024,2025، مؤكدة أنه من يرغب في التقديم التوجه للإدارة التعليمية لسحب استمارة الإعارة ومعرفة الشروط والإجراءات والمستندات المرفقة، وأن يتم تسليم الاستمارة مستوفاة في موعد غايته 14 يناير المقبل، ويرسل كشف إعلام جميع العاملين لإدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية.

ويشترط في المتقدم للاعارة ما يلى:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون مقيداً على درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم أو المديريات بالمحافظات وقضاء 36 شهراً على الأقل في العمل بالتربية والتعليم و24 شهرا في ذات المحافظة المنقول إليها".

- المنتدب يتقدم للإعارة إلى الجهة الأصلية التابع لها.

- ألا يزيد السن عن 56 عاماً في 1 أكتوبر 2024 للمدرسين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والمالية، وشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم التدريس بالدول الناطقة بغير العربية.

- أن يرفق بطلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر للخارج من الناحية الصحية وخلوه من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

- تسديد مائة جنيهاً وذلك بناءاً على النشرة العامة بشأن القواعد المنظمة لحصيلة الإمارات الخارجية.

- على كل متقدم باستمارة إعارة أن يرفق صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة.

- يلصق علي استمارة الإعارة طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيه.

- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون سارية طوال مدة الإعارة وإذا كانت أنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.

- إرفاق صحيفة الأحوال الألكترونية للمدرسين والموجهين والوظائف الإشرافية.

- أن يكون حاصلاً على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العامين الآخرين بالتربية والتعليم.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بصفة نهائية أما الإعفاء المؤقت أو الذى لم تنتهي فترة الاحتياط فعليه أن يتقدم باقرار من هيئة التنظيم والإدارة أو إدارة الموارد البشرية بالموافقة على السفر .