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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:40 م
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة الحرب على غزة
إبراهيم حسان

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قالت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، إن صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

 






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