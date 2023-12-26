الفلبين تسجل 52 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية خلال موسم العطلات

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسجيل 52 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية خلال موسم العطلات الحالي، وذلك قبل نحو ستة أيام من احتفالات العام الجديد.



وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل حالات الإصابة خلال الاحتفالات بين يوم عيد الميلاد وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أن أعمار المصابين تتراوح ما بين 5 أعوام و52 عاما.



وأشارت الوزارة إلى أن الأطباء اضطروا إلى بتر الأصابع والأيدي المشوهة لبعض الحالات المصابة، وذلك بسبب استخدام ألعاب نارية غير قانونية وغير مصرح بها.