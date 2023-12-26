الفلبين تسجل 52 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية خلال موسم العطلات

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسجيل 52 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية خلال موسم العطلات الحالي، وذلك قبل نحو ستة أيام من احتفالات العام الجديد.
وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل حالات الإصابة خلال الاحتفالات بين يوم عيد الميلاد وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أن أعمار المصابين تتراوح ما بين 5 أعوام و52 عاما.
وأشارت الوزارة إلى أن الأطباء اضطروا إلى بتر الأصابع والأيدي المشوهة لبعض الحالات المصابة، وذلك بسبب استخدام ألعاب نارية غير قانونية وغير مصرح بها.
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