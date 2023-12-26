الفلبين: اللقاحات الحالية ضد فيروس كورونا فعالة ضد سلالة "جيه إن-1"

أ ش أ

أكدت وزارة الصحة الفلبينية الاثنين أن اللقاحات الحالية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعالة ضد المتغير الفرعي الجديد (جيه إن-1).



ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية عن وكيل وزارة الصحة "إريك تاياج" قوله " لم نتلق بعد أدلة على أن اللقاحات التي نتلقاها، حتى اللقاحات الجديدة المتاحة في بلدان أخرى، لا توفر الحماية".



وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت أمس تسجيل 18 حالة إصابة بسلالة (جيه إن-1) من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وليست خطيرة.