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الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال خان يونس

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:59 م
الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال خان يونس الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال خان يونس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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