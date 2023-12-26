اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيصال المساعدات إلى غزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:11 م
العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيصال المساعدات إلى غزة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار.
 
وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.






العراق

إيصال المساعدات إلى غزة

غزة

مساعدات إلى غزة




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