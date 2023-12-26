"الصحة": الاكتشاف المبكر للربو يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الاصابة بالربو، والتى تشمل " السعال والصفير عند التنفس وضيق التنفس".
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة، وتابعت: بعض الحالات التى تعانى من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والبعض الأخر يعانى من أعراض مستمرة تتطلب علتجا يوميا.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد قالت إن لقاح الأنفلونزا آمن وفعال ويحمى من عدوى الأنفلونزا الموسمية، كما أنه آمن وفعال ويمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور.
وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسير إن لقاح الأنفلونزا الموسمية عام 2023/2024 متوفر حاليا فى مراكز التطعيمات بالجمهورية.
وتابعت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أنه يوجد 17 فرعا للتطعيم بالجمهورية، وتابعت: اللقاح المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعى Tetravalent وسعر الجرعة 267 + 10 جنيهات خدمة التطعيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة