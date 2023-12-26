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الداخلية: لا توجد مواقف سيارات عشوائية بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:24 م
الداخلية: لا توجد مواقف سيارات عشوائية بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى موقف سيارات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نشرت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام بعض الأشخاص بإقامة موقف عشوائى واستخدام سيارات "ملاكى" لنقل الركاب بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر.
 
 
بالفحص تبين عدم وجود أية مواقف عشوائية بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى حيث إن موقف حدائق الأهرام الكائن بمدخل سوق الجملة بطريق الواحات (موقف ميكروباص مؤقت) لخدمة سكان مناطق حدائق الأهرام لحين توفير الجهات المختصة مكان لإنشاء موقف، كما قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بحملات مرورية استهدفت موقف السيارات المشار إليه لضبط كافة المخالفات.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارى تكثيف الجهود والإستمرار فى الحملات الأمنية بذات المنطقة.
 
 






وزارة الداخلية

فيس بوك

النواصل الاجتماعى

مدينة الانتاج الاعلامى

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