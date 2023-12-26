الحبس من سنة إلى سنتين لـ6 متهمين باستعراض القوة فى البساتين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين 1000 جنيه لكل منهم.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والسيد حسن محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 في منطقة البساتين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.

وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناياة أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته، إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النجو المبين بالأوراق.