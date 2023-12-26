الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية لملاحقة الميليشيات فى ولاية جنوب الغرب

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شن الجيش الصومالي اليوم الثلاثاء عملية عسكرية لملاحقة مليشيات الشباب الإرهابية، وذلك بعدة مناطق بولاية جنوب الغرب الإقليمية.



وأوضح ضباط الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن المناطق التي خضعت للعميات العسكرية كانت ملاذا للخلايا الإرهابية وتم فيها مسبقا تجنيد عناصر جدد في السنوات الماضية، وأكدوا أن القوات المسلحة الصومالية تخطط لإنهاء آفة الإرهاب في مناطق ولاية جنوب الغرب الإقليمية.



وكانت وزارة الدفاع الصومالية، قد أعلنت في بيان أمس الأول /الأحد/ مقتل 130 إرهابيا من مليشيات الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.