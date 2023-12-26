التموين تتعاقد غدا على شراء زيت الطعام لطرحه بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء، العروض التي ستقدمها الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024 .

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية زيت الطعام والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة ، كما تستمر الوزارة في توفير السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري من خلال المنافذ وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي .